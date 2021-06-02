ЦБ ввел минимальный лимит для переводов через Систему быстрых платежей

2 июня. Mossovetinfo.ru — Центробанк обязал кредитные организации установить минимальный лимит для переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в 150 тысяч рублей в день, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



Данное указание банки должны исполнить до 10 июня 2021 года. При этом, в сообщении ЦБ РФ отмечается, что некоторые кредитные организации искусственно занижают суточный лимит переводов через СБП.



Кроме того, с 1 апреля 2022 года банки обязаны обеспечить своим клиентам возможность оплачивать услуги и покупки с помощью мобильного приложения «СБПэй», позволяющего производить оплату по QR-коду во всех торговых точках, принимающих оплату через СБП.



Система СБП позволяет клиентам банков переводить деньги по номеру телефона в различные банки, а также совершать платежи за товары и услуги. Система была запущена в феврале 2019 года.