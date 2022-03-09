ЦБ запретил - продажу валюты гражданам и снимать с вкладов более $10000 наличными

9 марта. Mossovetinfo.ru – Банк России установил до 9 сентября временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан и запретил снимать с вкладов более $10000 наличными, а также запретил продавать валюту гражданам.



Граждане имеют право снять и больше валютных средств, но часть свыше $10000 можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи. В любой момент и в любом объеме граждане могут поменять имеющуюся наличную валюту на рубли.



Подробнее смотрите в прикрепленном ниже скрине информации ЦБ.