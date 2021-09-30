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В России     30.09.2021 19:02

Центробанк предупредил о возможном мошенничестве с обменом денег

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Теги:  Центробанк  ЦБ РФ  мошенники  банкноты  реформа  предупреждение 

30 сентября. Mossovetinfo.ru – Мошенники могут воспользоваться поэтапным изменением бумажных денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления Центробанка по Центральному федеральному округу.

До 2025 года в России планируется модернизировать банкноты номиналом в 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей. Дизайн банкнот изменится, а их защита будет усилена.

В ЦБ РФ считают, что мошенники могут воспользоваться обновлением денег и использовать это для обмана в первую очередь пожилых людей. В частности, аферисты могут приходить в квартиры под видом банковских работников, сообщать о реформе и предлагать обмен старых купюр на новые.

В Центробанке напомнили, что реформа банкнот не предполагает никаких обменов, новые и старые банкноты будут иметь параллельное хождение.

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Теги: 
Центробанк  ЦБ РФ  мошенники  банкноты  реформа  предупреждение 

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