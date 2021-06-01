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В России     01.06.2021 13:59

Центробанк составил список компаний с признаками нелегальной деятельности

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Теги:  Центробанк  ЦБ РФ  нелегальная деятельность 

1 июня. Mossovetinfo.ru — Центробанк составил список из более чем 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов с признаками нелегальной деятельности, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Список составлен для того, чтобы предупреждать потребителей о возможных рисках и защитить их интересы.

При составлении списка использовалась как собственная система мониторинга Центробанка, так и обращения граждан и организаций.

В настоящее время в списке находятся компании, которые были выявлены начиная с 2020 года. Однако в дальнейшем список планируется постоянно пополнять.

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Теги: 
Центробанк  ЦБ РФ  нелегальная деятельность 

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