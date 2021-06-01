Центробанк составил список компаний с признаками нелегальной деятельности

1 июня. Mossovetinfo.ru — Центробанк составил список из более чем 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов с признаками нелегальной деятельности, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



Список составлен для того, чтобы предупреждать потребителей о возможных рисках и защитить их интересы.



При составлении списка использовалась как собственная система мониторинга Центробанка, так и обращения граждан и организаций.



В настоящее время в списке находятся компании, которые были выявлены начиная с 2020 года. Однако в дальнейшем список планируется постоянно пополнять.