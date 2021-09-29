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В России     29.09.2021 13:26

ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы VIII созыва

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Теги:  Центризбирком  Госдума  депутаты  регистрация 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Центризбирком принял постановление принял решение о регистрации депутатов Госдумы VIII созыва избранных по федеральному избирательного округу.

От партии «Единая Россия» зарегистрировано 60 человек, однако из первой пятерки избирательного списка зарегистрирована только детский омбудсмен Анна Кузнецова. Еще четверо представителей первой пятерки партийного списка глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева отказались от депутатских мандатов.

От КПРФ зарегистрировано 45 человек, в том числе лидер партии Геннадий Зюганов.

От партии «Справедливая Россия - За правду» зарегистрировано 19 человек, включая Сергея Миронова и Захара Прилепина.

От ЛДПР зарегистрировано 18 человек, в том числе лидер партии Владимир Жириновский, а также Леонид Слуцкий, Владимир Васильев и другие.

От партии «Новые люди» зарегистрировано 11 человек включая Алексея Нечаева.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. 24 сентября ЦИК признал выборы состоявшимися, в них приняли участие более 56 млн избирателей, явка составила 51,72%.

Результаты выборов в Госдуму по Москве

Результаты электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

По итогам выборов по федеральным и одномандатным округам партия «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ - 57 мандатов, «Справедливая Россия - За правду» - 27 мандатов, ЛДПР - 21 мандат, «Новые люди» - 13 мандатов. Кроме того, по итогам голосования по одномандатным округам, мандаты депутатов получили по одному представителю от «Партии Роста», «Гражданской платформы» и «Родины». Еще пять мандатов получили самовыдвиженцы.

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Теги: 
Центризбирком  Госдума  депутаты  регистрация 

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