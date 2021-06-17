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В России     17.06.2021 13:43

У половины привитых «ЭпиВакКороной» через 9 месяцев не нашли антител

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Теги:  вакцины  ЭпиВакКорона  коронавирус  COVID-19  антитела  прививка 

17 июня. Mossovetinfo.ru — Почти у половины добровольцев, принимавших участие в испытаниях вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» через 9 месяцев после прививки, не обнаружили антител, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

По словам Максютова, при проверке через 3 и 6 месяцев после прививки, антитела к коронавирусу фиксировались у всех привившихся, через 9 месяцев - чуть более, чем у половины.

Ранее прогнозировалось, что «ЭпиВакКорона» создаст иммунитет к коронавирусу минимум на год.

Разработанная новосибирским центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России 14 октября 2020 года и стала второй российской вакциной от коронавируса.

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Теги: 
вакцины  ЭпиВакКорона  коронавирус  COVID-19  антитела  прививка 

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