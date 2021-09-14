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В России     14.09.2021 16:39

В Челябинске построят метро

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Теги:  Марат Хуснуллин  метро  строительство 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Принято решение о строительстве метро в Челябинске и развитии системы метро в Нижнем Новгороде, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством и членами «Единой России».

Кроме того, по словам Хуснуллина, прорабатывается вопрос о строительстве метро в Красноярске.

В конце июля Хуснуллин в ходе прямой линии рассказал, в каких городах России планируется строить и развивать метро.

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Теги: 
Марат Хуснуллин  метро  строительство 

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