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В России
07.06.2021, 11:52
Ростуризм предупредил о недопустимости махинаций с вывозом туристов за границу
7 июня. Mossovetinfo.ru — Ростуризм сообщил туроператорам о возможном запрете авиакомпаниям на выполнение грузопас...
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В России
07.06.2021, 11:00
В ГИБДД пригрозили уголовными делами за гаджеты на экзаменах на права - СМИ
7 июня. Mossovetinfo.ru — В отношении граждан, которые во время сдачи экзаменов на водительские права используют гад...
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В России
04.06.2021, 11:17
ЦБ отозвал лицензию у московского банка за расчеты с онлайн-казино
4 июня. Mossovetinfo.ru — Центробанк России отозвал лицензию у московского «РФИ Банка» за проведение операций, связа...