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В России     26.11.2021 01:20

В Кузбассе объявлен траур - на шахте «Листвяжная» погибли более 50 человек

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Теги:  Кузбасс  шахта  Листвяжная  траур  шахтеры  гибель 

26 ноября, Mossovetinfo.ru - В связи с аварией на шахте «Листвяжная», где погибли по предварительным данным 52 человека включая горноспасателей, губернатор Сергей Цивилев объявил днями траура 26, 27 и 28 ноября. Распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

«По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей», - сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Большинство тел погибших находятся в шахте. Спасательные работы приостановлены из-за угрозы взрыва метана.

Региональные власти обещают оказать «всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших».

В Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком находятся 32 пострадавших, два из них в реанимации, их состояние тяжелое, остальные — легкой и средней степени тяжести, - сообщила Оксана Черникова, главный врач Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров. В целом 37 шахтеров госпитализировано, 12 лечатся амбулаторно.


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Теги: 
Кузбасс  шахта  Листвяжная  траур  шахтеры  гибель 

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