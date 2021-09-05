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В России     05.09.2021 09:46

В Минздраве рассказали о побочных эффектах при ревакцинации от COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  ревакцинация. побочные эффекты 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – Побочные эффекты при ревакцинации от коронавируса не отличаются от тех, которые были отмечены при первой прививке, сообщают РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения России Виктора Фисенко.

«У нас онлайн создан и работает регистр, есть мобильное приложение, куда поступают данные о том, как пациенты переносят вакцину, какие наблюдаются у них нежелательные реакции, поэтому абсолютно тот же спектр, что и был при первоначальной вакцинации», - рассказал Фисенко.

При этом, по словам Фисенко, вакцинация российскими препаратами переносится достаточно легко.

В Москве ревакцинация от коронавируса началась 1 июля. Ревакцинация проводится всеми зарегистрированными в России вакцинами.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  ревакцинация. побочные эффекты 

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