В России четвертый день подряд фиксируется более 900 смертей от COVID-19 за сутки

9 октября. Mossovetinfo.ru – В России зафиксирован очередной максимум по числу смертей от коронавируса за сутки. Согласно данным оператившного штаба, за последние сутки скончались 968 человек.



В стране регистрируют свыше 900 смертей от COVID-19 четвертый день подряд. В Москве за сутки выявлено более 6000 случаев коронавируса, умерли 70 человек.