 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
В России     02.07.2021 12:02

В России четвертый день подряд обновляется максимум по суточной смертности от COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

2 июля. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 23 218 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

За сутки от коронавируса скончались 679 человек. Это максимальный показатель суточной смертности за все время пандемии. Показатель максимальной суточной смертности обновляется в России четвертый день подряд. Днем ранее от коронавируса в России скончались 672 человека

Также за последние сутки в России от коронавируса вылечились 18 197 человек.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

13:11 Власть Введение локдауна по всей России не обсуждается - Песков

12:47 Город (Москва и область) Все случаи ОРВИ в Москве изначально будут рассматривать как COVID-19 — власти

12:15 Город (Москва и область) В Москве на ИВЛ продолжают оставаться более 700 пациентов с COVID-19

12:02 В России В России четвертый день подряд обновляется максимум по суточной смертности от COVID-19

11:35 Происшествия Взрыв произошел в жилом доме в центре Москвы — СМИ

Актуальные материалы

09:53 Город (Москва и область) Где в Москве пройти ревакцинацию от коронавируса

18:24 В России Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

13:40 Город (Москва и область) Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве остается «крайне тяжелой»

11:16 В России В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

08:21 Город (Москва и область) Кафе и рестораны в Москве с 28 июня можно посетить только при наличии QR-кода

13:20 Власть Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru