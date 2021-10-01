В России четвертый день подряд обновляется максимум по суточной смертности от COVID-19

1 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России в результате заражения коронавирусом скончались 887 человек, сообщает оперативный штаб



Это новый максимум по суточной смертности от коронавируса в стране за все время пандемии. Днем ранее сообщалось, что от коронавируса в России скончались 867 человек. Максимум по суточной смертности от коронавируса растет в России четвертый день подряд.



Также за прошедшие сутки в России выявлено 24 522 новых случая заражения коронавирусом. Вылечились от заболевания 19 955 человек из числа заболевших ранее.