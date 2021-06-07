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В России     07.06.2021 18:26

В России могут ввести обязательную вакцинацию трудовых мигрантов

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Теги:  Марат Хуснуллин  мигранты  вакцинация 

7 июня. Mossovetinfo.ru — Правительство России рассматривает вопрос об упрощенном ввозе в страну трудовых мигрантов и их обязательной вакцинации, сообщил в интервью RTVI вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин отметил, что данный вопрос рассматривается в связи с тем, что отсутствие мигрантов является серьезнейшей проблемой и подрывает экономику страны.

Ранее Хуснуллин заявил, что только в строительной отрасли необходимо порядка 1 миллиона мигрантов, а всего по всем отраслям экономики России необходимы порядка 2 миллионов мигрантов.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мигранты необходимы России для реализации «амбициозных планов».

В свою очередь, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН_ Александр Калашников предложил на крупных объектах, где не хватает рабочей силы, заменить мигрантов заключенными.

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Теги: 
Марат Хуснуллин  мигранты  вакцинация 

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