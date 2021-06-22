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В России     22.06.2021 09:45

В России могут ввести штрафы за выброс мусора из машин

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Теги:  законопроекты  Мосгордума  Мособлдума  мусор  штрафы 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Мосгордума совместно с Мособлдумой подготовили проект поправок в КОАП, которые вводят штрафы за выброс мусора из машин и увеличивают штрафы за выброс мусора в неположенном месте, сообщает «Российская газета».

Фиксировать то, как водители выбрасывают из машин мусор на обочины дорог, предлагается с помощью фотокамер и фотоловушек. По словам главы Мосгордумы Алексея Шапошникова, для данного нарушения предлагается упрощенный порядок привлечения к ответственности.

Для водителей легкового автомобиля, выбросивших мусор из машины, предлагается ввести штраф в 10 тысяч рублей. Для водителей грузовиков - в 100 тысяч рублей. В случае повторного нарушения суммы штрафов вырастут до 20 и 150 тысяч рублей соответственно.

Также предлагается повысить штрафы для тех, кто мусорит в неположенном месте - в лесах, дачных поселках и так далее.

Сообщается, что законопроект уже получил положительный отзыв правительства.


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Теги: 
законопроекты  Мосгордума  Мособлдума  мусор  штрафы 

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