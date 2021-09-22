 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
В России     22.09.2021 13:00

В России на 19% упал спрос на медицинские маски

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  маски  санитайзеры  продажи 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – В августе-сентябре продажи одноразовых медицинских масок в России снизились на 19% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Также сообщается, что заметно снизился спрос на многоразовые средства индивидуальной защиты. Например, на Wildberries количество заказов на многоразовые маски в период с 1 августа по 13 сентября снизилось на 59% по сравнению с 2020 годом.

Одновременно с падением спроса на маски, резко вырос спрос на антисептики, в августе и первой половине сентября продажи санитайзеров выросли на 53%. Отмечается, что санитайзеры закупают большими объемами, чем ранее. Оптовые закупки проводят как офисы, так и домохозяйства.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
маски  санитайзеры  продажи 

Возврат к списку

Лента новостей

13:16 Общество Синоптики прогнозируют бабе лето в Москве в конце сентября

13:00 В России В России на 19% упал спрос на медицинские маски

12:48 В России Заболеваемость коронавирусом повышается в 36 регионах РФ - Роспотребнадзор

11:55 Власть Законопроект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и сигареты рассмотрят в октябре

11:16 Власть В Совете федерации подготовили очередные поправки к Семейному кодексу

Актуальные материалы

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

17:56 Мнения Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru