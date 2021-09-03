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В России     03.09.2021 15:55

В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Великобритании

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Теги:  Роспотребнадзор  Великобритания  карантин  отмена 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор отменил обязательный карантин для приезжающих из Великобритании, соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном сайте ведомства.

Ранее для всех, кто прибывал из Великобритании было обязательно прохождение двухнедельного карантина по месту проживания.

В июле Великобритания отменила обязательный карантин для полностью привитых туристов из стран так называемого «желтого» списка, в который входит и Россия.

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Теги: 
Роспотребнадзор  Великобритания  карантин  отмена 

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