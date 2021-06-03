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В России     03.06.2021 11:57

В России планируют ввести новый штраф для автомобилистов

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Теги:  МВД  Минюст  Минтранс  автомобилисты  штрафы  скоростной режим 

3 июня. Mossovetinfo.ru — МВД совместно с Минюстом и Минтрансом прорабатывают вопрос в введении нового штрафа для автомобилистов за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог, сообщает портал Autonews.ru.

В настоящее время в России нет штрафа за слишком быстрый проезд участка дороги, за которым следят камеры и за превышение средней скорости штрафуют как за «мгновенное» нарушение. То есть если одна камера зафиксирует превышение скорости на 30 километров в час, а другая камера зафиксирует превышение тем же автомобилем разрешенной скорости на 70 километров в час, то водителю придет один штраф, где будет указано, что он превысил скорость на 40-60 километров в час. При этом, будет указано не конкретное место нарушения, а целый участок трассы, на которым расположены зафиксировавшие нарушение камеры.

Такая ситуация позволяет автомобилистам оспаривать подобные штрафы. В связи с этим, МВД, Минюст и Минтранс готовят соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В результате появится штраф за превышение допустимой скорости на протяженном участке дороги.

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Теги: 
МВД  Минюст  Минтранс  автомобилисты  штрафы  скоростной режим 

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