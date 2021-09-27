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В России     27.09.2021 14:29

В России с 1 октября изменится порядок выплаты детских пособий

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Теги:  пособия  выплаты  дети  карты Мир 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – С 1 октября в России изменится порядок выплат детских пособий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруд.

С 1 октября выплаты семьям с низким доходом по поводу рождения или усыновления первого ребенка можно будет получать только на карту «Мир». Если же люди не хотят использовать банковские карты, пособия они могут получить наличными либо на банковский счет, к которому не привязаны банковские карты.

Карта «Мир» требуется также для получения выплат по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей от восьми до 17 лет, пенсий и других выплаты от Пенсионного фонда и пособий по безработице.

В Минтруде также уточнили, что единовременные пособия на детей могут быть переведены на банковскую карту любой платежной системы.

Ранее глава Кабмина Михаил Мишустин заявил, что с 2022 года все положенные россиянам пособия и выплаты будут начисляться автоматически и оформляться без заявления, в электронном виде.

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Теги: 
пособия  выплаты  дети  карты Мир 

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