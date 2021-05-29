В России с 30 мая изменится порядок выдачи загранпаспортов

29 мая. Mossovetinfo.ru – Порядок выдачи загранпаспортов изменится в России с 30 мая. Соответствующий приказ ранее был подписан МВД России.



Теперь для получения загранпаспорта граждане, которые проживают за ее пределами, обязаны будут приехать в страну. Сроки выдачи документа остаются прежними: один месяц при подаче заявления по месту жительства и три месяца — по месту пребывания.