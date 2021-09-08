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В России     08.09.2021 15:50

В России стали меньше пить водку

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Теги:  водка  потребление  статистика 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Розничные продажи водки в России с начала года сократились на 4%, сообщает РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства НРА.

В тоже время исследовательская компания GfK, отслеживающая покупки домохозяйств, отмечает падение продаж водки на 8%. Падение продаж водки на 11% отметила и сеть «Азбука вкуса».

Компания GfK отметила, что доля домохозяйств, которые регулярно покупают водку, постоянно снижается с 2016 году. При этом, объем потребления на семью остается примерно на одном уровне - 6,5 литров в год.

Однако, в прошлом году из-за пандемии коронавируса, снижения потребления водки не было отмечено, в первом полугодии 2020 года было продано 360 миллионов литров, в то время как годом ранее за тот же период было продано 357 миллионов литров.

По мнению экспертов, падение потребления водки связано с двумя основными причинами: из-за роста акцизов покупки легальной водки становятся менее доступными для потребителя, а молодежь предпочитает покупать другие напитки.

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Теги: 
водка  потребление  статистика 

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