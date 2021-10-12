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В России     12.10.2021 11:42

В России вновь обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

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Теги:  коронавирус  COVID-19  смертность  статистика 

12 октября. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в России в результате заболевания коронавирусом скончались 973 человека, сообщает оперативный штаб.

Это максимальное число умерших от коронавируса за сутки за все время пандемии. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 9 октября, когда за сутки от коронавируса скончались 968 человек.

Всего за прошедшие сутки в России было зафиксировано 28 190 новых случаев заражения коронавирусом. Также за сутки вылечились от коронавируса 20 706 человек из числа заболевших ранее.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  смертность  статистика 

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