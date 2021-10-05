В России вновь обновлен максимум по числу умерших за сутки от коронавируса

5 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 895 человек, сообщает оперативный штаб.



Это максимальное число умерших от коронавируса за сутки за все время пандемии. 3 октября сообщалось, что за сутки от коронавируса в России скончались 890 человек.



Также за прошедшие сутки в России выявлено 25 110 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились 18 568 человек из числа заболевших ранее.