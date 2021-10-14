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В России     14.10.2021 12:07

В России вновь обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

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Теги:  коронавирус  COVID-19  смертность  статистика 

14 октября. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 986 человек, сообщает оперативный штаб.

Это максимальное число умерших за сутки за все время пандемии. Днем ранее сообщалось, что за сутки от коронавируса в России скончались 984 человека.

Также оперативный штаб сообщил, что впервые за все время пандемии в России за сутки зафиксировано более 30 тысяч новых случаев заболевания.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  смертность  статистика 

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