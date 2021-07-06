В России впервые умерли более 700 пациентов с COVID-19 за сутки

6 июля. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России скончались от коронавируса 737 человек, сообщает оперативный штаб.



Впервые за все время пандемии количество умерших за сутки в России превысило 700 человек. До этого максимальное число умерших за сутки было зафиксировано 2 июля - 697 человек.



Кроме того, за сутки в России выявлено 23 378 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились от коронавируса 18 411 человек из числа заболевших ранее.