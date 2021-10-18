В России впервые выявлено более 34 000 новых случаев COVID-19 за сутки

18 октября. Mossovetinfo.ru ¬– За последние сутки в России выявлено 34 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. Зафиксировано 998 летальных исходов.



Большинство выявленных новых случаев за сутки – в Москве (6823), Санкт-Петербурге (3097) и Московской области (2768