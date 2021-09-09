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В России     09.09.2021 10:48

В России впервые за год подешевели бензин и дизельное топливо

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Теги:  топливо  бензин  дизельное топливо  цены  Росстат 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Бензин и дизельное топливо подешевели в России впервые за год, следует из данных Росстата. С 30 августа по 6 сентября бензин подешевел на 15 копеек, дизельное топливо - на 7 копеек. Бензин марки Аи-92 в среднем подешевел на 17 копеек, бензин марки Аи-95 - на 16 копеек, в то время как бензин марки Аи-98 - только на 8 копеек.

В последний раз цены на бензин и солярку снижались в России в период с 7 по 14 сентября 2020 года. Однако тогда снижение цен было совсем небольшим: бензин подешевел в среднем на 1 копейку, а дизельное топливо - на 2 копейки.

В конце июля исследование показало, что цены на бензин в России оказались одними из самых низких в странах Европы.

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Карта места

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Теги: 
топливо  бензин  дизельное топливо  цены  Росстат 

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