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В России     18.10.2021 10:07

В России вступили в силу новые правила правила подключения к газораспределительным сетям

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Теги:  газификация  Правительство РФ 

18 октября. Mossovetinfo.ru – В России вступили в силу новые правила правила подключения к газораспределительным сетям. Принятые правила фиксируют, что догазификация возможна только в тех населённых пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Она будет доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд. Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

Согласно документу, который подписал глава правительства Михаил Мишустин, сроки подведения зависят от удалённости домовладений от газораспределительной инфраструктуры. В отдельных случаях сроки будут определяться в индивидуальном порядке.

Для подключения необходимо направить оператору газификации заявку – это можно сделать, например, через портал госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете заявителя на сайте газораспределительной организации. К заявке прилагается комплект документов: ситуационный план, указывающий расположение домовладения, топографическая карта, свидетельство о праве собственности, в отдельных случаях – расчёт часового расхода газа и копия документации о планировке территории.

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил довести газ до участков граждан в газифицированных поселках без финансирования с их стороны. Поручение необходимо исполнить в 2021-2022 годах. По словам вице-премьера Александра Новака, до конца 2022 года в России бесплатно газифицируют порядка 2 миллионов домохозяйств.

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Теги: 
газификация  Правительство РФ 

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