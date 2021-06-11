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В России     11.06.2021 12:03

В России выявлено более 12 тысяч случаев коронавируса за сутки

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

11 июня. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в России выявлено 12 505 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Более 12 тысяч заболевших за сутки в России выявлено впервые с 21 февраля, когда за сутки было выявлено 12 604 случая заболевания.

Также за прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 10 188 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 396 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 5 853 новых случая заболевания коронавирусом за сутки.

Также в пятерке регионов, с наибольшим числом заболевших Санкт-Петербург (863 случая заболевания), Московская область (837), Нижегородская область (177) и Ростовская область (158).

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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