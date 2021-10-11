В России выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 с начала года

11 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 29 409 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Это максимальное число новых случаев заражения за сутки с начала 2021 года. В последний раз более 29 тысяч случаев заражения за сутки в России было выявлено 26 декабря 2020 года, когда сообщалось о 29 258 случаях заражения.



Также за прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 15 460 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 957 человек.