В России зафиксирован максимум по смертности от коронавируса за сутки

24 сентября. Mossovetinfo.ru – В России зафиксирован новый рекорд суточной смертности от коронавируса, сообщает оперативный штаб.



За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 828 человек. Днем ранее в результате заболевания скончались 820 человек.



За прошедшие сутки в России было выявлено 21 379 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, от коронавируса вылечились 15 828 человек из числа заболевших ранее.