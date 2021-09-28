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В России     28.09.2021 11:56

В России зафиксирована максимальная смертность от COVID-19 за сутки

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Теги:  коронавирус  COVID-19  смертность  статистика 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России в результате заболевания коронавирусом скончались 852 человека, сообщает оперативный штаб.

Это новый максимум суточной смертности от коронавируса за все время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 сентября, когда сообщалось о 828 умерших от коронавируса за сутки.

Всего за прошедшие сутки в России выявлено 21 559 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились от коронавируса 17 368 пациентов из числа заболевших ранее.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  смертность  статистика 

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