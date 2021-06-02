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В России     02.06.2021 10:08

В России зарегистрирован препарат для лечения пневмонии, осложняющей течение COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  лекарства  лечение  ФМБА 

2 июня. Mossovetinfo.ru — Минздрав России зарегистрировал препарат «Лейтрагин», разработанный Федеральным медико-биологическим агентством России (ФМБА) и предназначенный для лечения и профилактики вирусной пневмонии, сообщается на официальном сайте ФМБА.

«Клинические исследования подтвердили эффективное профилактическое действие «Лейтрагина» в отношение респираторных вирусных инфекций, в первую очередь, вызванных SARS-CoV-2», - заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Сообщается, что препарат направлен на борьбу с цитокиновым штормом, который отягощает течение коронавирусной инфекции. Цитокиновый шторм приводит к тяжелым последствиям для организма, поэтому борьба с ним особо важная при лечении заболевших COVID-19.

Отмечается, что в отличие от других антицитокиновых препаратов, который подавляют лишь отдельные цитокины, Лейтрагин безопасно подавляет высвобождение множества цитокинов и других медиаторов воспаления, и при этом не вызывает нежелательных побочных эффектов.

В настоящее время начинается промышленное производство препарата, при этом, полный технологический цикл производства расположен на территории РФ.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  лекарства  лечение  ФМБА 

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