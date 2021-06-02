В России зарегистрирован препарат для лечения пневмонии, осложняющей течение COVID-19

2 июня. Mossovetinfo.ru — Минздрав России зарегистрировал препарат «Лейтрагин», разработанный Федеральным медико-биологическим агентством России (ФМБА) и предназначенный для лечения и профилактики вирусной пневмонии, сообщается на официальном сайте ФМБА.



«Клинические исследования подтвердили эффективное профилактическое действие «Лейтрагина» в отношение респираторных вирусных инфекций, в первую очередь, вызванных SARS-CoV-2», - заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.



Сообщается, что препарат направлен на борьбу с цитокиновым штормом, который отягощает течение коронавирусной инфекции. Цитокиновый шторм приводит к тяжелым последствиям для организма, поэтому борьба с ним особо важная при лечении заболевших COVID-19.



Отмечается, что в отличие от других антицитокиновых препаратов, который подавляют лишь отдельные цитокины, Лейтрагин безопасно подавляет высвобождение множества цитокинов и других медиаторов воспаления, и при этом не вызывает нежелательных побочных эффектов.



В настоящее время начинается промышленное производство препарата, при этом, полный технологический цикл производства расположен на территории РФ.