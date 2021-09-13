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В России     13.09.2021 19:21

В сентябре замедлился рост цен на вторичном рынке жилья

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Теги:  жилье  цены 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Риэлторы отмечают, что в сентябре в России замедлился рост цен на вторичном рынке жилья, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН.

В сентябре средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в 16 крупнейших городах России составила 91,9 тысячи рублей, что всего на 0,9% больше, чем в августе. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост цен составил 16%.

В Москве рост цен на вторичное жилье оказался еще меньше - всего 0,3%. Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке достигла 273,6 тысячи рублей. При этом, средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составила 15,4 миллиона рублей, что на 1,8% меньше, чем летом прошлого года.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак назвал цены на жилье в России «безобразно высокими».

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Теги: 
жилье  цены 

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