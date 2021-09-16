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В России     16.09.2021 08:48

Власти планируют расширить список приложений, обязательных к предустановке на гаджеты

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Теги:  гаджеты  Минцифры  предустановка 

назвала цены16 сентября. Mossovetinfo.ru – Минцифры подготовило поправки к постановлению правительства о расширении списка программ, обязательных к предустановке на смартфоны, планшеты и другие гаджеты, сообщают «Известия».

Планируется, что с 1 марта 2022 года в список войдут еще четыре российских приложения: программа для чтения и прослушивания книг, онлайн-магазин, сервис для музыки и радио, а также приложение для проведения онлайн-конференций.

Какие конкретно приложения будут выбраны для внесения в список обязательной предустановки, не сообщается. Их планируется выбрать по популярности, которая будет определятся исходя из ежегодного рейтинга Минцифры.

В настоящее время на смартфоны необходимо предустанавливать 15 обязательных приложений, на планшеты, персональные компьютеры и smart-телевизоры необходимо предустанавливать по три приложения.

Ранее компания Apple mossovetinfo.ru/news/drugoe/kompaniya_apple_nazvala_tseny_na_novye_iphone_i_drugie_gadzhety/ на свои новые гаджеты в России.

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Теги: 
гаджеты  Минцифры  предустановка 

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