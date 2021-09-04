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В России     06.09.2021 08:36

Водителей предупредили о новом штрафе, который могут выписывать автоматически

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Теги:  автомобили  штрафы  нарушения 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – За езду без ходовых огней и ближнего света, зафиксированные с помощью камер фото- или видеофиксации, штрафы могут назначать автоматически, заявил в интервью агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Правила дорожного движения предусматривают за это нарушение наказание в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей.

По словам Миронова, при выявлении нарушении с помощью камер фото- и видеофиксации наказание в виде предупреждения, поэтому водителям автоматически будут назначать штраф. Введение подобной практики не потребует установки новых комплексов видеофиксации, достаточно перенастроить имеющиеся камеры.

Миронов также подчеркнул, что введение новых правил предусмотрено во всех субъектах страны, однако в каждом субъекте данные изменения происходят самостоятельно.

С 1 сентября в России появилась возможность оспорить штраф, зафиксированный камерой видеонаблюдения через портал госуслуг или через сайт суда по месту совершения правонарушения. Раньше это можно было сделать только лично или с помощью заказного письма.

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Теги: 
автомобили  штрафы  нарушения 

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