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В России
06.09.2021, 08:36
Водителей предупредили о новом штрафе, который могут выписывать автоматически
6 сентября. Mossovetinfo.ru – За езду без ходовых огней и ближнего света, зафиксированные с помощью камер фото- или ви...
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В России
05.09.2021, 09:46
В Минздраве рассказали о побочных эффектах при ревакцинации от COVID-19
5 сентября. Mossovetinfo.ru – Побочные эффекты при ревакцинации от коронавируса не отличаются от тех, которые были о...
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В России
04.09.2021, 11:40
Минтранс: распознавание лиц во всем общественном транспорте России запустят к 2024 году
4 сентября. Mossovetinfo.ru – К 2024 году во всех видах общественного транспорта для оплаты проезда будет применятся б...