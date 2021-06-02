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Второй этап программы туристического кешбэка начнется 1 октября
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В России зарегистрирован препарат для лечения пневмонии, осложняющей течение COVID-19
2 июня. Mossovetinfo.ru — Минздрав России зарегистрировал препарат «Лейтрагин», разработанный Федеральным медико-б...
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02.06.2021, 09:34
ЦБ ввел минимальный лимит для переводов через Систему быстрых платежей
2 июня. Mossovetinfo.ru — Центробанк обязал кредитные организации установить минимальный лимит для переводов через ...