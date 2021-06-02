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В России     02.06.2021 13:39

Второй этап программы туристического кешбэка начнется 1 октября

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Теги:  туризм  кешбэк 

2 июня. Mossovetinfo.ru — Второй этап российской программы туристического кешбэка 2021 года стартует 1 октября, сообщила в интервью телеканалу НТВ глава Ростуризма Зарина Догузова.

Догузова напомнила, что сейчас еще идет 1 этап продаж туров с кешбэком 2021 года. Он стартовал в марте, в рамках первого этапа туры по России с кешбэком можно купить до 15 июня, а отправится в поездку - до 30 июня.

«Следующая возможность купить туры с основным кешбэком будет на осень этого года, начиная с 1 октября до декабря. Возможность приобретать такие туры мы предоставим уже этим летом», - заявила Догузова.

Программа туристического кешбэка была запущена в России 21 августа 2020 года. В зависимости от стоимости тура, покупатель может получить в качестве кешбека до 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Для получения кешбека необходимо использовать для оплаты карту «Мир», деньги вернутся на карту автоматически, в течение 5 дней после оплаты.

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Теги: 
туризм  кешбэк 

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