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В России     31.05.2021 13:32

«Яндекс.Такси» запустит сервис аренды электросамокатов

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Теги:  Яндекс  Яндекс.Такси  электросамокаты  аренда 

31 мая. Mossovetinfo.ru — Предстоящим летом в Москве, Санкт-Петербурге и Казани «Яндекс.Такси» запустит сервис аренды электросамокатов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в сфере каршеринга.

Возможность арендовать электросамокат появится в сервисах «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Go». Для аренды будут использоваться электросамокаты китайского бренда Ninebot.

В Москве сервис проката электросамокатов был запущен каршеринговой компанией «Делимобиль» в 2018 году, однако позже компания ушла с рынка. Сейчас в Москве в области проката электросамокатов лидируют Urent, Whoosh, Ecoway, lite и «Карусель».

При этом, емкость московского рынка аренды электросамокатов оценивается в 100 тысяч самокатов, поэтому, по мнению действующих игроков рынка «места хватит всем».

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Карта места

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Теги: 
Яндекс  Яндекс.Такси  электросамокаты  аренда 

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