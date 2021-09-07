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В России     07.09.2021 11:59

Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму подали более 1,8 млн человек - ЦИК

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7 сентября. Mossovetinfo.ru – В настоящее время заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму подали уже более 1,8 миллиона человек, заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

«Понимаем, что будет не меньше 2 миллионов за оставшиеся дни. Эта огромная цифра от того количества избирателей, которые могли проголосовать», - приводит слова Булаева «Интерфакс».

Замглавы ЦИК напомнил, что всего в регионах, в которых будет проходить дистанционное электронное голосование проживает 16 миллионов избирателей. Из них 10 миллионов имеют подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, и, таким образом, могут принять участие в электронном голосовании.

По словам Булаева, то, что более 20% избирателей выбрали систему ДЭГ для голосования, говорит о том, что системе доверяют и у нее есть перспектива развития.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Кроме того, в Москве состоятся выборы депутатов Мосгордумы в двух городских округах, а также выборы муниципальных депутатов района Щукино.

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет в семи российских регионах, включая Москву.

Ранее стало известно, что каждый второй житель Москвы допускает для себя участие в дистанционном голосовании на предстоящих выборах.

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Теги: 
выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Мосгордуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021  выборы в Мосгордуму-2021  ЦИК  Центризбирком 

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