19,5 млрд рублей выделено авиакомпаниям для возврата денег пассажирам за отмененные рейсы

15 апреля. Mossovetinfo.ru - Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал Распоряжение от 14 апреля 2022 года №876-р о выделении 19,5 млрд рублей для финансовой помощи авиакомпаниям с целевым назначением возврата гражданам стоимости билетов на рейсы, которые были отменены из-за внешних ограничений. Об этом сообщает сайт Правительства России.