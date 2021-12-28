92 млрд рублей на ремонт и оснащение школ направит регионам Правительство РФ

28 декабря. Mossovetinfo.ru - Более 91,6 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием. За счёт этих средств будут обновлены более 2 тыс. учебных заведений страны. Распоряжение о распределении субсидий между регионами (Распоряжение от 25 декабря 2021 года №3851-р) подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.



Список первоочередных объектов капремонта был сформирован на основе их заявок регионов. Деньги поступят 80 регионам.