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Власть     19.02.2022 02:13

Байден утверждает, что Путин принял решение о вторжении РФ на Украину - ТАСС

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Теги:  Украина  Россия  США  военная сила  дипломатия 

19 февраля. Mossovetinfo.ru - Президент США Джо Байден заявил, что, убежден, что президент России Владимир Путин намерен осуществить вторжение на Украину. Об этом Байден заявил в пятницу в Белом доме выступая перед журналистами.

Основанием сделать такой вывод глава США назвал разведданные. "У нас (США - прим. ТАСС) имеется существенный разведывательный потенциал", - сообщает ТАСС.

В то же время Байден сказал, что США будут использовать возможности дипломатии, пока Россия не применит военную силу против Украины.

“Мы неоднократно громко заявляем о планах России не потому, что хотим конфликта, а потому, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы устранить любую причину, которую Россия может дать, чтобы оправдать вторжение в Украину и помешать им двигаться”, - сказал Байден.

США заявили, что Россия собрала до 190 000 человек, включая войска, подразделения национальной гвардии и поддерживаемых Россией сепаратистов, в Украине и вокруг нее и назвали это самой значительной военной мобилизацией со времен Второй мировой войны.

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Теги: 
Украина  Россия  США  военная сила  дипломатия 

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