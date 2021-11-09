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Власть     09.11.2021 14:05

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост - Памфилова

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Теги:  Мосгоризбирком  Ермолов  Панфилова  Юрий Ермолов  биография 

9 ноября. Mossovetinfo.ru - Председатель Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбиркома) Юрий Ермолов покидает свой пост, но останется членом комиссии. Об этом во вторник на заседании ЦИК сообщила Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

«К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов, у него были на то причины личного характера, решил сложить с себя полномочия председателя, но мы его не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, будет делиться своим бесценным опытом, - сказала Памфилова.

Юрий Ермолов был избран главой Мосгоризбиркома тайным голосованием членами МГИК 19 марта 2020 года.

Справка ИА «Моссовет»

Ермолов Юрий Алексеевич (биография, биографическая справка)


C 19 марта 2020 года - Председатель Московской городской избирательной комиссии.

Секретарь Московской городской избирательной комиссии, до апреля 2012 года руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.

Родился 22 февраля 1960 года в Москве.

В 1982 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт. Окончил Академию государственной службы при Президенте РФ. Кандидат юридических наук.

Работал конструктором в Конструкторском бюро Транспортного машиностроения, генеральным директором Ассоциации государственных предприятий «Сомекс».

С 1994 года - глава управы района Дорогомилово.

С 2003 года - первый заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.

В августе 2019 года Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил зампредседателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы - «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

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Теги: 
Мосгоризбирком  Ермолов  Панфилова  Юрий Ермолов  биография 

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