Голикова предложила Путину сделать дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими

19 октября. Mossovetinfo.ru – Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова предложила президенту России Владимиру Путину объявить дни с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочими днями. Об этом она заявила в ходе заседания Координационного совета по противодействию коронавирусу.



При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией можно предусмотреть возможность введения нерабочих дней с 23 октября, отметила Голикова.



Она также предложила регионам принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о самоизоляции.