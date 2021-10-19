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Власть     19.10.2021 14:10

Голикова предложила Путину сделать дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова предложила президенту России Владимиру Путину объявить дни с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочими днями. Об этом она заявила в ходе заседания Координационного совета по противодействию коронавирусу.

При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией можно предусмотреть возможность введения нерабочих дней с 23 октября, отметила Голикова.

Она также предложила регионам принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о самоизоляции.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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