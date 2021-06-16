Госдума ограничила общение коллекторов и кредиторов с родственниками должников

16 июня. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании в среду, 16 июня, приняла в третьем окончательном чтении закон, который ограничивает право коллекторов и кредиторов общаться с родственниками и друзьями должника.



Согласно закону, любое взаимодействие с «членами семьи должника, родственниками, иными проживающими с должником лицами, соседями и любыми другими физическими лицами» может осуществляться только если указанные лица дадут на это свое письменное согласие.



При этом, родственники или друзья должника, даже давшие письменное согласие на общение, имеют право в любой момент его отозвать.