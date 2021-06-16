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Власть     16.06.2021 11:52

Госдума ограничила общение коллекторов и кредиторов с родственниками должников

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Теги:  Госдума  законы  кредиторы  коллекторы  долги  ограничения 

16 июня. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании в среду, 16 июня, приняла в третьем окончательном чтении закон, который ограничивает право коллекторов и кредиторов общаться с родственниками и друзьями должника.

Согласно закону, любое взаимодействие с «членами семьи должника, родственниками, иными проживающими с должником лицами, соседями и любыми другими физическими лицами» может осуществляться только если указанные лица дадут на это свое письменное согласие.

При этом, родственники или друзья должника, даже давшие письменное согласие на общение, имеют право в любой момент его отозвать.

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Теги: 
Госдума  законы  кредиторы  коллекторы  долги  ограничения 

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