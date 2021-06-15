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Власть     15.06.2021 14:35

Госдума отменила обязательный техосмотр для оформления ОСАГО

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Теги:  Госдума  законы  автострахование  ОСАГО  техосмотр 

15 июня. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании во вторник, 15 июня, приняла в третьем окончательном чтении закон, отменяющий обязательное прохождение техосмотра при оформлении ОСАГО.

Ранее для получения полиса ОСАГО техосмотр был необходим. Теперь для получения полиса предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра не потребуется.  

Новый закон вступит в силу с 22 августа.

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Теги: 
Госдума  законы  автострахование  ОСАГО  техосмотр 

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