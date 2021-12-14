Другие материалы
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Власть
16.12.2021, 15:49
Госдума принял в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах
16 декабря. Mossovetinfo.ru – Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении проект закона о QR-кодах в обществ...
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Власть
15.12.2021, 15:54
Путин: нужно создать механизм контроля за ценами на стройматериалы
15 декабря, - Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин, комментируя доклад вице-премьер РФ Марата Хуснуллина на за...
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Власть
14.12.2021, 15:50
Госдума приняла закон об организации региональной власти
14 декабря. Mossovetinfo.ru – Государственная Дума на заседании во вторник приняла закон «Об общих принципах орга...