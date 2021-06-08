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Власть     08.06.2021 16:50

Госдума приняла в I чтении законопроект о внесении прививки от COVID-19 в календарь

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Теги:  Госдума  законопроекты  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

8 июня. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании во вторник, 8 июня, приняла в I чтении законопроект о внесении в национальный календарь вакцинации прививки от коронавируса.

Указанные изменения в законе, позволяют закупать профилактические лекарства против коронавируса за счет средств федерального бюджета.

В мае премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что вакцинация от коронавируса войдет в национальный календарь прививок. 25 мая законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы.

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Теги: 
Госдума  законопроекты  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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