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Власть     09.06.2021 11:26

Госдума приняла закон о бесплатных прививках в любых клиниках страны

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Теги:  Госдума  законы  вакцинация  прививки 

9 июня. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании в среду, 9 июня, приняла в третьем окончательном чтении закон о гарантиях о бесплатных прививках в любых клиниках страны.

Закон вносит изменения в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В предыдущей редакции закон гарантировал гражданам возможность сделать бесплатные прививки в государственных и муниципальных клиниках.

Новая редакция закона гарантирует гражданам право на бесплатное проведение профилактических прививок не только в государственных и муниципальных, но и в частных клиниках.

Обеспечивать поликлиники и клиники (в том числе частные) вакцинами будут власти: в части нацкалендаря прививок - федеральные, а в части календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям - региональные.

Днем ранее Госдума приняла в I чтении законопроект о внесении в национальный календарь вакцинации прививки от коронавируса.

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Теги: 
Госдума  законы  вакцинация  прививки 

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