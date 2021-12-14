Госдума приняла закон об организации региональной власти

14 декабря. Mossovetinfo.ru – Государственная Дума на заседании во вторник приняла закон об организации региональной власти. Документ направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти, а также на совершенствование региональной власти.



Закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия.



В документе предусмотрены меры ответственности для губернаторов, которые могут применяться президентом, такие как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей.



Также устанавливаются равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний. Снимается запрет для высшего должностного лица региона на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд, как это предусмотрено действующим законодательством.



Закон содержит положение о «муниципальном фильтре» для кандидатов от партий или самовыдвиженцев на пост главы региона, их выдвижение должны поддержать от 5% до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Самовыдвиженцам также нужно будет собрать подписи избирателей в количестве, которое определяет субъект РФ.



Документ устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица – «глава субъекта РФ», при этом конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, но за одним исключением - запрещается использовать слово «президент»







